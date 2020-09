Delonte West: Vom NBA-Millionär zum Bettler

Selbstmordversuch

Nach einem Streit verlässt West die Mavericks, die ernst zu nehmende Basketballer-Karriere ist damit zu Ende, wenngleich er sie tatsächlich erst 2015 nach einem Engagement in China beendet. Die privaten Probleme beginnen freilich schon viel früher. In seiner Kindheit wird er in seinem Grätzel wegen seiner hellen Hautfarbe gemobbt. Nach seinem Karriereende erzählt er, er habe sich in dieser Zeit sogar versucht umzubringen.