Rückkehr zu Red Bull: Struber verlässt Barnsley!

Struber war im vergangenen November vom WAC nach England gewechselt, mit Barnsley schaffte er in einem Herzschlagfinish dann erfolgreich den Klassenverbleib in der League Championship. Die in der Major League Soccer engagierten New York Red Bulls waren seit der Trennung von Chris Armas auf der Suche nach einem Coach. Der 43-jährige Struber war einige Jahre im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg als Betreuer tätig.