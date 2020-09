714 Neuinfektionen und Sorge wegen Temperatursturz

297 der 714 Neuinfektionen wurden in Wien verzeichnet, 119 in Niederösterreich, wo am Donnerstagabend von der Corona-Kommission einige Bezirke auf Orange gestellt wurden und wo die Landesregierung am Freitag verschärfte Maßnahmen ankündigte - von Registrierungspflicht in Lokalen bis zu Sportveranstaltungen ohne Zuschauer. Wien führt die Registrierungspflicht bereits mit Montag ein, Bundeskanzler Sebastian Kurz pochte nach einem Corona-Gipfel aber auf weitere Schritte der Bundeshauptstadt.