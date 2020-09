Auch Rezeptionist eines Villacher Hotels erkrankt

Ein Mitarbeiter eines Hotels im Bezirk Villach ist an Covid-19 erkrankt. Das gab das Land am Dienstag bekannt. Die Infektion wurde im Zuge eines Screenings der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entdeckt. Der Rezeptionist war von 16. bis 18. September im Ausland und hatte keinen Kontakt zu den anderen Mitarbeitern. Der Hotelbetrieb kann daher normal weiterlaufen. In der Stadt Villach gibt es einen Cluster.