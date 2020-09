Putin wirbt vor UNO für seinen Corona-Impfstoff

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Rede vor den Vereinten Nationen dafür genützt, für den ersten Impfstoff seines Landes gegen das Coronavirus zu werben. Russland sei bereit, kostenlos alle UNO-Mitarbeiter mit dem Vakzin impfen zu lassen, sagte Putin in einer am Dienstag bei der Generalversammlung in New York gezeigten Videoansprache.