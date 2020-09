Russischer Impfstoff laut neuer Studie „wirksam“

Der russische Impfstoff wurde - trotz internationaler Bedenken - als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen. Der Studie zufolge, die am Freitag im medizinischen Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurde, seien bei den 76 Teilnehmern in der Testphase tatsächlich Antikörper nachgewiesen worden. Zugleich habe es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben, schrieben die russischen Forscher.