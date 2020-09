LASK-Gegner: Orbans Aushängeschild in der Slowakei

10 Millionen Euro soll die ungarische Regierung beigesteuert haben. Viktor Orban ist auch deshalb ein gern gesehener Gast in der schmucken 13.000er-Arena. Ungarns Staatschef nutzt den Fußball als Propagandainstrument. Laut der Investigativplattform Atlantszo hat er nicht nur in Ungarn sondern auch in Rumänien oder der Slowakei schon über 700 Millionen Euro an Steuergeldern in Infrastrukturprojekte gesteckt.