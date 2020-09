Daniliuc debütiert im Nizza-Dress bei 0:3 vs. PSG

Flavius Daniliuc ist ausgerechnet gegen Serienmeister Paris St. Germain zu seinem Pflichtspiel-Debüt im Dress des französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza gekommen! Der 19-jährige Innenverteidiger wurde bei der 0:3-Heimniederlage in der vierten Runde der Ligue 1 am Sonntag in der 65. Minute beim Stand von 0:2 eingetauscht. Unmittelbar danach erzielte Marquinhos den dritten Treffer (66.).