GTI: Gestank, Lärm und Schüsse aus Fahrzeugen

Zum Glück handelte es sich um eine sogenannte Nerf Gun. Das ist Spielzeug, das Schaumstoffkügelchen verschießt. Genau so eines landete auch auf dem Auto einer Wienerin in Faak am See. Mit härterer Munition wurde allerdings aus einem GTI heraus auf einen Veldener gefeuert: „Das war Paintball-Munition“, ist sich der Mann sicher. Und: „Diese Wachskugeln können wehtun und verletzen.“