Pinzgauer Familie mit einem Herz aus Titan

Diese Gedanken begleiteten die gebürtige Tirolerin bis in den OP-Saal. Es ging alles gut. „Das einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ist, wie mein Mann sagte: ’Der Kleine hat überlebt’“. Seither hat Christine einen metallischen Ring am Herzen, oder wie sie es sagt: „Ich habe Titan am Herz.“ Sechs Wochen lang musste die Hochschwangere im Spital bleiben, mehr als 300 Infusionen mit Antibiotika erhielt sie. Am 7. Jänner dann die Rückkehr nach Hause: Für die werdende Mama war es das „schönste Gefühl“.