Streben nach Erfolg setzt Männer unter Druck

Erfolgreich, zielstrebig und der Konkurrenz immer um eine Nasenlänge voraus - ob im Sport, Beruf oder Bett: Für viele Vertreter des „starken Geschlechts“ ist Leistungsbereitschaft Teil ihrer Identität. Dann fühlt ER sich als „echter Mann“. „Etwas ,leisten zu müssen‘ scheint oft so verinnerlicht, dass sich der Mann bei einem Scheitern schnell komplett in Frage stellt, unter Schuldgefühlen und Versagensängsten leidet“, erklärt Dr. Marc Nairz-Federspiel. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin hat sich auf Angst- sowie Depressionserkrankungen mit Fokus auf die Behandlung von Männern spezialisiert. Zwar führt genau diese „männliche“ Grundeinstellung oft zu einer beeindruckenden Karriere, permanenter Erfolgsdruck kann aber auch negative Auswirkungen wie Burn-out oder gar schwere Depressionen zur Folge haben. Das eigene Leistungsverständnis verhindert aber die Einsicht, man könnte unter einer psychischen Erkrankung leiden. Statt Hilfe zu suchen neigen Männer dazu, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und versuchen das Problem mittels Alkohol, Arzneimitteln oder Drogen zu lösen.