ÖVP will mit Blümel auf Plakaten überzeugen

Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und ÖVP-Kandidat Peter L. Eppinger bekräftigten bei der Vorstellung, dass sie am 11. Oktober auf deutliche Zuwächse hoffen. „In 38 Tagen heißt es hoffentlich mehr Türkis für Wien“, sagte Arnoldner. Es sei in den vergangenen 30 Jahren in Wien nicht mehr vorgekommen, dass sich eine Partei verdoppele, betonte sie.