Umbau der WKO in Graz endlich auf Schiene

Eigentlich hätten schon im Vorjahr die Bagger auffahren sollen - um 40 Millionen Euro soll am Wirtschaftskammer-Areal in der Körblergasse in Graz-Geidorf das „Center of Excellence“, ein hochmodernes Ausbildungszentrum, aus dem Boden gestampft werden. Doch außer dem Abriss einer Tankstelle und dem Aufstellen von Bauzäunen hat sich bisher nichts getan.