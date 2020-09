Arbeiter geriet mit der Hand in Schreddermaschine!

Grauenhafter Arbeitsunfall in Wildon in der Steiermark: Ein 48-Jähriger aus Slowenien, der mit Arbeiten an einer Schreddermaschine beschäftigt war, wollte das Gerät reinigen. Und dürfte dabei nicht realisiert haben, dass diese noch in Betrieb war. Er erlitt schwere Verletzungen an der Hand.