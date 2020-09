Hotels sollen Booking.com in Deutschland verklagen

Der betonte nun, dass sich die Klage des Wikingerhofs letztlich gegen eine nach deutschem Wettbewerbsrecht „unerlaubte Handlung“ richtet und demnach eine „deliktrechtliche Grundlage“ hat. Eine Klage sei in solchen Fällen auch an dem Ort zulässig, an dem der geltend gemachte Schaden eintritt. Das sei nach dem Vorbringen des Wikingerhofs der eigene Sitz in Deutschland. Das abschließende Urteil des EuGH wird in drei bis sechs Monaten erwartet.