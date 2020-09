DAS sagt Ferrari zu Vettels Aston-Martin-Deal

Über Sebastian Vettels Wechsel zu Aston Martin 2021 und die Fortsetzung der Formel-1-Karriere des Deutschen freut sich auch sein langjähriger Arbeitgeber Ferrari. „Glücklich zu wissen, dass du auch nächstes Jahr dabei bist!“, teilte die Scuderia am Donnerstag vor ihrer 1000. Teilnahme an einem WM-Lauf der Königsklasse in Mugello mit.