Ludwig: „Sehr gutes Verhältnis zur Bundes-SPÖ“

Neue Hilfsmaßnahmen angekündigt

Mit Blick auf die Wahl kündigte Ludwig dabei auch einige neue Hilfspakete an. Den Gastronomen soll ermöglicht werden, ihre Schanigärten ausnahmsweise auch in dieser Wintersaison offen halten zu können - und zwar kostenlos. Für die Nacht-Gastro bzw. die Clubszene gibt es ebenfalls Geld. Ludwig stellte einen Fördertopf von 3 Millionen Euro in Aussicht. Um sich das Geld - bis zu 30.000 Euro pro Lokal - abholen zu können, müssen Veranstaltungskonzepte eingereicht werden. Die Unterstützung soll noch heuer fließen, die Umsetzung der geförderten Projekte ist bis Ende 2021 möglich. Konkretisiert wurde auch die angekündigte Kabarettförderung, die ebenfalls 3 Millionen Euro umfasst, „damit wir auch in Zukunft etwas zum Lachen haben“, erklärte Ludwig.