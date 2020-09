Medwedew bei US Open mühelos im Viertelfinale

Vorjahresfinalist Daniil Medwedew zeigt sich bei den US Open weiter in bestechender Form. Der 24-jährige Russe gewann am Montag (Ortszeit) in New York sein Achtelfinale gegen Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4,6:1,6:0 und erreichte damit mühelos das Viertelfinale.