Samsung-Beamer projiziert 4K und HDR auf 130 Zoll

Samsung hat zwei Projektoren der „The Premiere“-Reihe angekündigt: den LSP7T und den LSP9T. Ersterer wirft ein 120 Zoll großes Bild an die Wand, zweiterer 130 Zoll. Weil es sich um Kurzdistanz-Beamer handelt, werden die Geräte direkt an der Wand aufgestellt, an die das Bild projiziert werden soll. Eine bequemere und unkompliziertere Lösung als bei Beamern, die von weitem projizieren und oft an die Decke montiert werden.