Milchzähne müssen gepflegt werden!

Karies an Milchzähnen tut übrigens genauso weh wie an den Bleibenden. Aufgrund der geringeren Mineralisierung schreitet sie sogar schneller voran. Wenn Karies bis zum Nerv vorgedrungen ist, kann es zu Infektionen kommen, die sich im Körper ausbreiten und die Gesundheit beeinträchtigen. Häufig schädigen diese Entzündungen auch den unter den Milchzähnen befindlichen Zahnkeim. Das wird erst nach dem Durchbruch der „Neuen“ sichtbar. Sie unterscheiden sich dann in Form und Farbe von den gesunden Pendants. Außerdem kann das „Erwachsenengebiss“ so auch mit Karies angesteckt werden.