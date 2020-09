Mutige Frauen in Weiß gegen Lukaschenko

Mehr als 50 Prozent der Einwohner Weißrusslands sind Frauen, sie haben häufiger einen Hochschulabschluss und sind nur halb so oft arbeitslos wie Männer. Dennoch regiert in Weißrussland das Patriarchat. Nicht nur Lukaschenko sieht das so, wenn er sagt, Frauen gehören nicht in die Politik. Lidija Jermoschina, die Vorsitzende des Zentralen Wahlkomitees, sagte, dass Frauen nicht an Politik teilnehmen, sondern zu Hause bleiben und Suppe kochen sollen.