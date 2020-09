So trocknen Sie Kräuter schnell und einfach

Ebenfalls empfehlenswert zum Trocknen von Kräutern und Gewürzen sind sogenannte Trockennetze. Hier haben die Kräuter genug Platz und laufen nicht Gefahr, übereinander zu liegen und zu schimmeln. Wenn die Kräuter komplett getrocknet sind, können Sie diese entnehmen und in luftdichte (saubere Gläser) füllen. Sehr gut haltbar werden die Kräuter auch, wenn Sie diese in in Öl einlegen. Kräuter- oder Chiliöle sind eine tolle Ergänzung zu Pizza, Pasta, Salaten und Suppen.