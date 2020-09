Lukaschenko jetzt bereit für „Veränderungen“

Nach den neuen Massenprotesten in Weißrussland am Wochenende hat der umstrittene Präsident Alexander Lukaschenko nach 26 Jahren im Amt Veränderungen in Aussicht gestellt. Es gebe jetzt viele Forderungen, das autoritäre System im Land zu ändern, „Veränderungen, Veränderungen“, sagte Lukaschenko am Montag. „Deshalb werden wir das erörtern.“ Unterdessen erließen die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ein Einreiseverbot für Lukaschenko und 29 weitere weißrussische Regierungsvertreter.