Litauen erleichtert Weißrussen die Flucht

Lukaschenko hatte sich am Sonntag zum sechsten Mal in Folge als Sieger der Präsidentenwahl ausrufen lassen. Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja hat gezwungenermaßen das Land verlassen und befindet sich bereits im Exil in Litauen. „Sie ist in guter Verfassung. Sie wird sich in naher Zukunft äußern“, twitterte der litauische Außenminister Linas Linkevicius.