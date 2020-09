Warnung von Wolff: „Noch nicht Schäfchen zählen!“

In der Weltmeisterschaft hat Hamilton nun bereits 47 Zähler Vorsprung auf Verstappen und 50 auf Bottas. Das Wort WM-Titel will Wolff dennoch nicht in den Mund nehmen. „Das Eichhörnchen ernährt sich nur mühsam. Es sind noch zehn Rennen zu fahren, da gibt es keinen Grund, jetzt schon die Schäfchen zu zählen.“ Bereits nächste Woche geht es mit dem Klassiker in Monza weiter. Dann muss Mercedes auf den sogenannten Party-Modus (Zusatzpower im Qualifying) verzichten, ändern wird das an der Hierarchie aber auch nicht wahnsinnig viel ...