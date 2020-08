Auch Ex-Paris-Siegerin Ostapenko sagt US-Open ab!

Dabei handelt es sich um die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, ihre Verfolgerin Simona Halep, Titelverteidigerin Bianca Andreescu, Elina Switolina, Kiki Bertens und Belinda Bencic. An den Start gehen wird hingegen Serena Williams, die am Montag mit einem mühevollen 7:6(6),3:6,7:6(0)-Erfolg gegen die niederländische Qualifikantin Arantxa Rus in die 3. Cincinnati-Runde einzog. Gespielt wird diesmal auf dem Areal von Flushing Meadows, wo auch die US Open über die Bühne gehen. Dabei peilt die mittlerweile 38-jährige Williams ihren 24. Grand-Slam-Titel an.