WAC, ade? Weissman vor Wechsel zu „echtem“ Ronaldo

Am Montag stößt Weissman zu seinen Kollegen zum Training in Wolfsberg. „Der Israeli kommt aber wohl nur zum Adieu-Sagen“, schreibt Kärnter-Krone-Sportchef Conny Lenz in seiner montäglichen Kolumne. Indes legt sich der für gewöhnlich gut informierte spanische Sportjournalist Guillem Balague auf Twitter fest: Weissman geht zu Valladolid. Der Vertrag soll in der kommenden Woche unterzeichnet werden.