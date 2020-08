Salzburg unterliegt Ajax vor 1250 Fans mit 1:4

„An Schrauben drehen“

„Wir müssen sicher noch an einigen Schrauben drehen, damit wir für den Saisonstart und das Champions-League-Play-off gewappnet sind“, sagte Salzburgs Innenverteidiger Maximlian Wöber, einst in Diensten von Ajax, auf ServusTV. Bereits am Dienstag (Anpfiff um 16 Uhr) wartet auf Andreas Ulmer und Co. neuerlich in Wals-Siezenheim mit Englands Meister Liverpool um die Ex-„Bullen“ Naby Keita, Sadio Mane und Takumi Minamino der nächste Top-Testgegner.