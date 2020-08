NFL-Trainer Rivera ist an Hautkrebs erkrankt

Es gebe einen Plan B, falls er nicht weiter arbeiten könne, so Rivera. Bereits in rund drei Wochen soll die NFL-Saison beginnen. Das Team hieß bis vor wenigen Wochen noch Washington Redskins, hat sich nach zunehmender Kritik an dem als rassistisch empfundenen Namen aber davon getrennt und spielt in der kommenden NFL-Saison als Washington Football Team.