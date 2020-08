Tuchel oder Flick? Ein Landsmann als Klopps Erbe

Eines ist schon vor dem Endspiel am Sonntag fix: Der Nachfolger von Jürgen Klopp als Sieger der Champions League ist ein Landsmann des Liverpool-Trainers. Denn die Feldherren auf den Bänken kommen beide aus Deutschland, „made in Germany“ ist gefragt, Thomas Tuchel und Hansi Flick sind die deutschen Trainer Nummer fünf und sechs, die es in dieses Finale schafften. Die vier davor: