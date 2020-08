Djokovic: „Ich würde die Adria-Tour wieder machen“

„Djoker“ gab der renommierten Zeitung „New York Times“ ein Interview. In diesem sprach er davon, dass er fast nicht nach New York geflogen wäre. Er habe sich erst eine Woche vor Abreise entschieden, sagte er. Der Serbe wollte nach der Rückreise nicht in Quarantäne gehen und wartete deswegen eine Garantie der europäischen Regierungen ab.