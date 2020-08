„Krone“ und Arnie als Köder für Bitcoin-Betrügerei

Der fordert unter dem Slogan „Ändern Sie Ihr Leben noch heute!“ die persönlichen Daten der Betrugsopfer - neben einem offenbar ebenfalls gefälschten Nachrichtenvideo, in dem unter anderem Microsoft-Gründer Bill Gates und Virgin-Milliardär Richard Branson als Lockvögel für die Bitcoin-Betrügerei herhalten müssen. Mehr als 1000 Euro am Tag soll man so verdienen können, wird dort behauptet - auch hier wieder hinterlegt mit allerlei Logos bekannter Unternehmen wie dem IT-Security-Anbieter McAfee, den Kreditkartenfirmen VISA und Mastercard.