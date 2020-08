Thiem-Manager Straka: „Es gibt keine faire Lösung“

Ein „Race to London“ wird es trotz des verkürzten Kalenders nun doch geben. „Wenn wir so fertigspielen, wie wir es geplant haben, dann haben wir genug Wochen, um ein Race zu werten. Wenn es weniger würde, müssen wir überlegen, was man tut.“ Einen Plan B oder C, falls die Pandemie wieder zu einem Lockdown führt, gibt es nicht. Fix ist auch, dass die Saison definitiv mit den ATP Finals in London Mitte November endet, eine Verlängerung ist nicht geplant. Er wisse nur, dass Australien „sehr vorsichtig an das Thema herangeht“.