Coronavirus verändert Mobilität in den Städten

Der aktuelle Umbruch vor allem in der städtischen Mobilität lässt E-Scooter und Co. boomen. Jeder Zweite sieht darin eine positive Entwicklung, so eine Umfrage im Auftrag der Online-Plattform Autoscout24.at*. Jeder Fünfte findet dabei nicht nur den Aspekt des Umweltschutzes relevant, auch die Tatsache, dass die Ballungsräume damit lebenswerter werden, spielt eine Rolle. Nahezu ebenso viele, nämlich 21 Prozent, nutzen selbst das Fahrrad in der Stadt und befürworten einen weiteren Ausbau dieser Mobilitätsform. E-Scooter verwenden fünf Prozent der Befürworter.