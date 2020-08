Krach am Gang? Simeone für Nagelsmann „geiler Typ“

So ganz rausrücken mit der Sprache über den Vorfall in der Halbzeitpause wollte Julian Nagelsmann nicht. Mit Atletico-Trainer Diego Simeone war der Coach von RB Leipzig am Donnerstagabend in der Halbzeitpause des Champions-League-Viertelfinalspiels offensichtlich recht heftig aneinandergeraten. Ging es möglicherweise im Estadio Jose Alvalade in Lissabon sogar handgreiflich zur Sache? Nagelsmann sagt, er wollte eigentlich nur hervorkehren, dass er es „geil“ fände, „was Simeone für ein Typus“ sei.