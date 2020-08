Blut-Crash! Spieler auf dem Platz geflickt

Was war passiert? In Minute 34 gingen Leipzig-Profi Halstenberg und Atletico-Verteidiger Savic ohne Rücksicht auf Verluste in ein Kopfballduell. Beide Spieler prallten mit voller Wucht am Kopf gegeneinander und blieben am Boden liegen. Schnell eilten die Ärzteteams herbei und behandelten die beiden.