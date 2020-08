„Gesichtsrose“ ist oft sehr schmerzhaft

Wodurch wird dieses Virus wieder zum Leben erweckt?

In erster Linie durch ein Nachlassen der Immunabwehr sowie indirekt durch andere Krankheiten wie Grippe(!), Rheumatoide Arthritis oder chronische Darmleiden. Immer spielt jedoch ein geschwächtes Abwehrsystem die Hauptrolle. Naturgemäß sind deshalb auch am häufigsten ältere Menschen betroffen. In Österreich erkranken jährlich bis zu 50.000 Personen daran. Etwa zwei Drittel davon sind älter als 50 Jahre. Daher ist vor allem Senioren dringend geraten, die moderne Medizin zu nützen: Es gibt einen wirksamen Impfstoff, über den der Hausarzt Auskunft geben kann. Wer also in der Kindheit Windpocken hatte, ist davor lebenslänglich sicher. Nicht aber vor den vom Immunsystem in Schach gehaltenen Viren, falls der Organismus sich nicht mehr ausreichend zur Wehr setzen kann.