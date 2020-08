„Nukemap“ zeigt Folgen der nuklearen Apokalypse

Für die Überlebenden fing ihr Martyrium nach der Detonation erst an, wie Kriegsberichterstatter John Hersey in den Wochen nach dem Atomangriff vor Ort beobachtete und in einem Buch festhielt. Zehntausende wurden durch die Druckwelle verletzt und verstümmelt, erlitten Verbrennungen, fingen sich tödliche Strahlendosen ein und litten Höllenqualen.