Wie durch ein Wunder entstieg am Samstagabend ein 20-Jähriger lediglich mit einer leichten Handverletzung seinem zermalmten Auto. Ein GKB-Zug hatte den Weststeirer an einer unbeschrankten, mit einer Lichtanlage geregelten Bahnkreuzung in Freidorf an der Laßnitz voll erfasst und mitgeschleift. Dieses noch glimpflich ausgegangene Unglück wirft wieder einmal die Frage auf: Wie (un)sicher sind unsere Bahnübergänge?