Vietnam: Touristenspots in Hoi An sind verwaist

Hội An ist ein beliebter Urlaubsort - normalerweise. Die Stadt an der Zentralküste Vietnams ist für ihre gut erhaltene Altstadt mit zahlreichen Kanälen und ihren bunten Mix in puncto Architektur bekannt. Zu dem Stil- und Epochenmix gehören chinesische Shophouses und Tempel in Holzbauweise, farbenfrohe Gebäude aus der französischen Kolonialzeit und die typisch schmalen Stadthäuser mit ihren kunstvoll gestalteten Fassaden. Doch in Coronazeiten ist der Ort menschenleer, selbst die Japanische Brücke, eine überdachte Brücke mit Pagode, liegt derzeit verwaist.