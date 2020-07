Immer mehr Rückrufe: „Produkt reift beim Kunden“

Für das Jahr 2019 berechneten die Analysten eine Quote (die Zahl zurückgerufener Fahrzeuge relativ zur Zahl der Neuzulassungen) von 219 Prozent. Im Jahr zuvor waren es 159 Prozent. Das erste Halbjahr dieses Jahres lag mit 266 Prozent nochmals deutlich höher. In den Jahren von 2014 und 2019 kam es zu einem Allzeit-Negativrekord von über 250 Millionen zurückgerufenen Fahrzeugen allein in den USA. Das entspricht einer Rückrufquote von 243 Prozent. Damit wurden fast zweieinhalb Mal mehr Fahrzeuge in Werkstätten zurückbeordert, als im gleichen Zeitraum verkauft wurden.