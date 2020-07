Trotz Atletico-Rufs: Salzburg plant mit Szoboszlai

1.250 Fans gegen Ajax

Das Champions-League-Play-off wird am 1. September ausgelost. Davor werden die Salzburger mit dem Auftakt im ÖFB-Cup (28. bis 30. August) bereits ihr erstes Pflichtspiel der Saison absolviert haben. Der Bundesliga-Start erfolgt am 11. September - im Idealfall trotz Corona vor Publikum. „Wir hoffen, dass die Lage halbwegs stabil ist, und wir im Herbst mit Zuschauern spielen können“, erklärte Freund. Die Liga verfolge diesbezüglich einen „klaren Plan“. Einige Fragen seien in Arbeitsgruppen aber noch zu klären. Zu einem ihrer Testspiele, am 22. August gegen Ajax Amsterdam, werden die Salzburger bereits die zu diesem Zeitpunkt maximal erlaubten 1.250 Besucher zulassen.