„Wäre nicht überrascht, wenn Federer dann aufhört“

Federer selbst meinte im Podcast „The Business of Fashion“ hingegen, dass er den besten Zeitpunkt zum Aufhören schon verpasst hätte. „Wenn ich mir ein großes Ende gewünscht hätte, wäre ich nach dem Australian-Open-Finale 2017 in den Ruhestand gegangen", so der 38-jährige Schweizer. „Aber ich glaube, ich habe noch etwas zu erledigen. Ich bin dankbar, dass ich immer noch die Leidenschaft habe, weiterzuspielen.“