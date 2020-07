Die Schutzmasken kehren in unsere Kirchen zurück

Mindestabstand von einem Meter zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, Desinfektionsspender beim Eingang, keine ausufernden Feiern: All das gilt nach wie vor für Gottesdienste. Ab Freitag ist auch wieder Maske zu tragen - und zwar dann, wenn man sich im Kirchenraum bewegt, also primär beim Rein- und Rausgehen. In den Bänken darf sie abgenommen werden - ausgenommen sind Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen und Gottesdienste, bei denen sich die Feiergemeinde stetig ändert und international ist, zum Beispiel in Wallfahrtsorten wie Mariazell.