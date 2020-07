Villacherin in Italien Opfer von Unfall-Betrüger

Mit einer alten Masche zocken derzeit wieder Betrüger in Italien und Kärnten ihre Opfer ab. Ihre Autos werden mit einem Stein beworfen, dann müssen sie für einen angeblichen Schaden am anderen Auto zahlen. Eine Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land wurde in Italien von einem Betrüger hereingelegt.

Es gab auch mehrere Fälle in Kärnten.