Das ist die beste Nussbutter von allen!

Nüsse sind sehr gesund. Ob Erdnuss, Mandel oder Pistazie - eins haben alle Sorten gemeinsam: Sie sind reich an hochwertigen Fetten. Bei diesen handelt es sich um pflanzliche Fette, die in erster Linie Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren enthalten. Diese wiederum sind lebensnotwendig: Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung und können helfen, den Blutdruck zu senken. Omega-3-Fettsäuren sind in erster Linie in Fisch, Leinöl und Avocado, aber auch in Chiasamen, Leinsamen, Walnüssen und Mandeln enthalten. Omega-6 wiederum findet man in erster Linie in Weizen, Roggen, Eiern oder Milch, aber auch in Sonneblumenkernen, Kürbiskernen und Mohn.