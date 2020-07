Kärnten: 40 Soldaten starten Corona-Grenzeinsatz

Gesundheitsbehörden stoßen an personellen Kapazitätsgrenzen

Der Einsatz des Bundesheeres wurde unter anderem auch deshalb notwendig, weil die Gesundheitsbehörden an die personellen Kapazitätsgrenzen stoßen. Sie müssen neben den Grenzkontrollen auch die Maskenpflicht in einigen Orten und die verhängten Heimquarantänen kontrollieren. Nach Angaben des Landes Kärnten wurden bisher 5784 derartige Kontrollen durchgeführt. Einzig in Klagenfurt sind dafür nicht die Gesundheitsbehörden im Einsatz, hier kontrolliert das Ordnungsamt Quarantänemaßnahmen und Maskenpflicht.