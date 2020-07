Das Steirer-Land ist jetzt in Sternen-Hand

Nachdem ihm wegen Corona der Siegerpokal auf einem ferngesteuerten Wagen „serviert“ worden war und die Feierlichkeiten am Ring kurz ausfielen, strahlte Hamilton über seinen 85. Sieg in der Königsklasse, den zweiten in Spielberg nach 2016. „Es ist so ein verrücktes Jahr. Aber dass wir hier trotzdem so eine Performance raushauen, ist unglaublich. Es fühlt sich an, als hätte ich seit einer Ewigkeit nicht gewonnen“, strahlte Hamilton, der zuletzt im Dezember 2019 in Abu Dhabi das Gefühl des Sieges auskosten durfte.