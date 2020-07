Hartberg-Sieg in Wien! Austria bangt nun um Europa

Der TSV Hartberg hat sich in eine vielversprechende Ausgangsposition für den letzten Europacup-Startplatz gebracht. Die Steirer siegten am Samstag im Final-Hinspiel des Bundesliga-Play-offs 3:2 bei Austria Wien. Dario Tadic (10., 64.) und Jodel Dossou 74.) schufen der Mannschaft von Trainer Markus Schopp eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Hartberg.