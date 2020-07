In ihrer DNA sitzt das Weltmeister-Gen

Von seinem Papa kann Doohan-Junior trotzdem viel abschauen: „Er kennt ja alle Hintergründe. Die Gespräche mit ihm und seine zahlreichen Tipps sind für mich und meinen Weg Gold wert.“ Dem kann Giuliano Alesi, Sohn von Ex-Ferrari-Ass Jean, nur zustimmen. „Als kleiner Junge war ich schon bei den Formel-1-Rennen meines Papas dabei“, so der Youngster des deutschen HWA-Teams. Druck verspürt der Alesi-Spross aber keinen. „Im Gegenteil - ich bin stolz, diesen Namen zu tragen. Die Erfolge meines Vaters Jean sind für mich eine Inspiration. Ich will einmal, so wie er, in der Formel 1 für Ferrari fahren.“